Altının gram fiyatı, 401,4 lira ile 7 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından 404,7 liradan işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki gerilemeye paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,9 altında 403,7 liradan tamamladı.

Gram altın, altının ons fiyatındaki düşüşün bugün de devam etmesiyle son 7 ayın en düşük seviyesi olan 401,4 lirayı görmesinin ardından dolar kurundaki yükselişe paralel toparladı ve saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 404,7 lirada dengelendi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 673 lira, Cumhuriyet altını da 2.728 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 1.790 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Analistler, ABD 10 yıllık tahvil faizleri ve dolar endeksindeki yükselişin altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

Bugün ABD Merkez Bankası'nın toplantı tutanaklarının yanı sıra ABD'de perakende satışlar ve sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.760 doların destek, 1.820 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 401 lira 20 kuruşken satışı ise 401 lira 40 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 668 lira satış fiyatı 673 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 17Şubat güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.790,31 dolar

Satış: 1.790,50 dolar

Gram

Alış: 401,60 lira

Satış: 401,80 lira

Çeyrek

Alış: 668,57 lira

Satış: 673,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 2.695,00 lira

Satış: 2.728,00 lira