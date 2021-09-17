Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 486 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1,1 altında 481 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 486 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 798 lira, Cumhuriyet altını da 3.260 liradan satılıyor.

Dün yüzde 2'nin üzerinde değer kaybeden altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 1.761 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, küresel bazda artan enflasyonun merkez bankalarının tutumunu daha da şahinleştirebileceği endişeleriyle altının ons fiyatının baskılandığını bildirdi.

Yurt içinde, artan dolar kurunun altın fiyatlarındaki düşüşü sınırladığını aktaran analistler, bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi verilerinin takip edileceğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.730 doların destek, 1.790 doların direnç olarak öne çıktığını söyledi.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 486 lira 30 kuruşken satışı ise 486 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 793 lira satış fiyatı 798 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 17 Eylül güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.761,31 dolar

Satış: 1.761,50 dolar

Gram

Alış: 486,30 lira

Satış: 486,50 lira

Çeyrek

Alış: 793,57 lira

Satış: 798,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 3.233,00 lira

Satış: 3.260,00 lira