Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, ağustos ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ağustos ayında kurulan şirket sayısı temmuz ayına kıyasla yüzde 30,7 artarak 6 bin 735'ten 8 bin 804'e çıktı. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 28,7 artarak 1032'den 1328'e ulaştı.

Ağustos'ta kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 azalırken kapanan şirket sayısı yüzde 7 artış gösterdi.