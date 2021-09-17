Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,01 puan ve yüzde 0,42 artarak 1.424,04 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,70 ve holding endeksi yüzde 0,48 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,99 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 0,30 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi, dün satış ağırlıklı bir seyir izleyerek günü yüzde 0,42 azalışla 1.418,03 puandan tamamladı.