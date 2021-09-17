Haber Giriş: 17 Eylül 2021 Cuma 09:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Borsa güne yükselişle başladı
[Fotoğraf: AA]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,42 artışla 1.424,04 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,01 puan ve yüzde 0,42 artarak 1.424,04 puana yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,70 ve holding endeksi yüzde 0,48 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,99 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 0,30 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.
BIST 100 endeksi, dün satış ağırlıklı bir seyir izleyerek günü yüzde 0,42 azalışla 1.418,03 puandan tamamladı.
Etiketler: Borsa İstanbul
Sıradaki Haber
Dijital Türk lirası yenilikçi ve rekabetçi olacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz