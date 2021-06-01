Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 522 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,7 azalışla 520,5 liradan tamamladı.

Yeni güne artışla başlayan altının gram fiyatı, saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kazancıyla 521,9 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 855 lira, Cumhuriyet altını da 3.495 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, bugün yüzde 0,4 artışla 1.914 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvillerindeki satıcılı seyrin altının ons fiyatını desteklediğini söyledi. Bugün, dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra Avro Bölgesi'nde de enflasyonun takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan ons altının 1.930 doların direnç, 1.890 doların destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 521 lira 30 kuruşken satışı ise 521 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 850 lira satış fiyatı 855 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 1 Haziran güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.914,31 dolar

Satış: 1.914,50 dolar

Gram

Alış: 521,30 lira

Satış: 521,50 lira

Çeyrek

Alış: 850,57 lira

Satış: 855,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 3.463,00 lira

Satış: 3.495,00 lira