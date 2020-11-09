Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 520,4 liradan işlem görüyor.

Cuma günü, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,3 üzerinde 534,9 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni haftaya dolar kurundaki sert düşüşe paralel değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 2,7 altında 520,4 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 850 lira, Cumhuriyet altını da 3.461 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.955 dolar seviyesinde işlem görürken, dolar/TL ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın fiyat istikrarı ve iletişim konusundaki net ve sade açıklamalarının ardından 8,1840'a kadar geriledi ve şu dakikalarda önceki kapanışın yaklaşık yüzde 3 altında 8,2470'ten işlem görüyor.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in konuşmalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.970 doların direnç, 1.925 doların destek olarak öne çıktığını kaydetti.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 520 lira 20 kuruşken satışı ise 520 lira 40 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 845 lira satış fiyatı 850 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 9 Kasım güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.955,31 dolar

Satış: 1.955,50 dolar

Gram

Alış: 520,20 lira

Satış: 520,40 lira

Çeyrek

Alış: 845,57 lira

Satış: 850,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 3.433,00 lira

Satış: 3.461,00 lira