Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından 452,7 liradan işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe rağmen dolar kurundaki sert düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, 450,3 lira ile son bir ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından günü önceki kapanışın yüzde 0,8 altında 457,9 liradan tamamladı.

Üst üste 4. işlem günü süren düşüşünü bugüne taşıyan gram altın, saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,1 altında 452,7 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 735 lira, Cumhuriyet altını da 3.008 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,3 değer kazancıyla 1.874 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı tüketim malları siparişleri ve ABD Merkez Bankası üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini, yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısına ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu bildirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kararlarının Türk lirasına değer kazandırdığını, bunun da altının gram fiyatındaki gerilemede etkili olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.850 doların destek, 1.900 doların direnç konumunda bulunduğunu, gram altında ise 450 liranın altında kapanış olması durumunda 442 liranın gündeme geleceğini söyledi.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 452 lira 50 kuruşken satışı ise 452 lira 70 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 730 lira satış fiyatı 735 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 25 Eylülgüncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.874,31 dolar

Satış: 1.874,50 dolar

Gram

Alış: 452,50 lira

Satış: 452,70 lira

Çeyrek

Alış: 730,57 lira

Satış: 735,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 2.886,00 lira

Satış: 3.008,00 lira