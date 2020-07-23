Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 413 liradan işlem görüyor.

Altının ons fiyatı dün yüzde 1,3 yükselişle 1.859,7 dolardan kapattı. Altının ons fiyatındaki bu yükselişe paralel dün altının gramı yüzde 1,06 artışla 409,00 liradan tamamladı.

Yeni güne de yükselişle başlayan altının gram fiyatı, önceki kapanışın üzerinde 413 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 679 lira, Cumhuriyet altını da 2.704 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, bugün Asya piyasalarında 1.866 dolarla Eylül 2011'den bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 1.875 dolar seviyesinde bulunuyor.

Gümüşün ons fiyatı da dün 21,3 doları görmesinin ardından, yükselişine bugün de devam etti. Gün içinde yaklaşık 7 yılın en yüksek seviyesi olan 22,8 doları gören gümüşün ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 2 artışla 21,7 dolardan işlem görüyor.

Analistler, Avrupa Birliği üyesi 27 ülke liderinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik sonuçlarıyla mücadele için hazırlanan 750 milyar avroluk kurtarma programında anlaşmaya varması sonrası gözlerin ABD ekonomisini desteklemek için görüşülen pakete çevrildiğini söyledi.

Bununla birlikte, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkedeki Kovid-19 salgınına ilişkin, "Bu salgın ne yazık ki daha iyi bir hal almadan önce daha da kötüleşecek." ifadesini kullandığını belirten analistler, bu durumun güvenli liman varlıklara olan talebi artırdığını kaydetti.

Analistler, gümüşün de güvenli liman olarak görülmesi ve gümüş arzında son dönemde gözlemlenen problemlerin gümüş fiyatlarını destekleyen en önemli etkenler olduğunu bildirdi.

Bugün, veri gündeminin sakin olduğunu kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 405-415 lira bandının izleneceğini söyledi.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 413 lira 28 kuruşken satışı ise 413 lira 80 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 672 lira satış fiyatı 679 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 23 Temmuz güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.875,31 dolar

Satış: 1.875,50 dolar

Gram

Alış: 413,28 lira

Satış: 413,80 lira

Çeyrek

Alış: 672,57 lira

Satış: 679,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 2.682,00 lira

Satış: 2.704,00 lira