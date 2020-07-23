Kamu bankalarının sunduğu Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi paketi için başvurular sona erdi. Peki, kredi başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuru sorgulaması nasıl yapılır?

Bireysel temel ihtiyaç kredisi başvuru sorgulaması nasıl yapılır?

Vakıfbank temel ihtiyaç kredisi başvuru sorgulama için tıklayınız.

Halkbank temel ihtiyaç kredisi başvuru sorgulama için tıklayınız.

Ziraat Bankası temel ihtiyaç kredisi başvuru sorgulama için tıklayınız.

Bireysel Temel İhtiyaç Destek kredisinde rekor kullandırım

Kamu bankaları tarafından "Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri kapsamında uygulamaya alınan Bireysel Temel İhtiyaç Destek kredisinden yaklaşık 7 milyon vatandaş istifade ederken, 40 milyar TL'ye yakın finansman imkanı kullandırıldı.

Söz konusu kredi paketi ile son 2 ayda rekor seviyede bireysel kredi kullandırımı yapıldı. Bireysel Temel İhtiyaç Destek kredisi başvuruları sona erdi.