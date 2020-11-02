Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 509 liradan işlem görüyor.

Cuma günü, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,2 üzerinde 503,9 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 507,9 lira seviyesinden işlem gördü. Aynı dakikalarda çeyrek altın 833 lira, Cumhuriyet altını da 3.400 liradan satıldı.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.883 dolar seviyesinde buluyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında artan vaka sayılarının altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

Bugün, dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile ABD'de ISM imalat endeksinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.870 doların destek, 1.890 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 509 lirayken satışı ise 509 lira 20 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 820 lira satış fiyatı 825 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 2 Kasım güncel altın fiyatları…

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 509,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.376,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle: