Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 468,1 liradan işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 466 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 468,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 768 lira, Cumhuriyet altını da 3.136 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1.882 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, ABD ve Avrupa merkez bankalarının başkanlarının dün katıldıkları etkinliklerde, ekonomideki toparlanmanın belirsizliğine ve salgına ilişkin risklere dikkati çektiğini ancak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışıyla altının ons fiyatında yön arayışının sürdüğünü söyledi.

Bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de ise konut başlangıçları verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların direnç, 1.860 doların destek olarak öne çıktığını belirtti.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 467 lira 90 kuruşken satışı ise 468 lira 10 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 763 lira satış fiyatı 768 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 18 Kasım güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.882,31 dolar

Satış: 1.882,50 dolar

Gram

Alış: 467,90 lira

Satış: 468,10 lira

Çeyrek

Alış: 763,57 lira

Satış: 768,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 3.103,00 lira

Satış: 3.136,00 lira