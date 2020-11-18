Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 azalışla 387 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 13.110 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 düşüşle 6.339 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 azalışla 5.469 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 7.918 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi ise yüzde 0,4 primle 21.524 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1,1882 seviyesinden işlem görüyor.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi ekimde bir önceki aya göre değişmezken, yıllık bazda yüzde 0,7 artarak beklentilerin üzerinde yükseldi.

Analistlere göre, koronavirüs salgını sebebiyle sıkılaştırılan tedbirler küresel ölçekte risk iştahını azaltıyor.

Günün kalanında Euro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de konut başlangıçları verileri takip edilecek.