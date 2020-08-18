Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 476,4 liradan işlem görüyor.

Altının ons fiyatına paralel dün değer kazanan gram altın, günü yüzde 2,3 artışla 471,2 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,1 üzerinde 476,4 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 783 lira, Cumhuriyet altını da 3.196 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 1,1 artışla 2.007 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD ve Çin arasındaki gerilim, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve ABD'de görüşülen teşvik paketine ilişkin belirsizliğin altının ons fiyatını desteklediğini belirtti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avrupa'da maliye bakanlarının gerçekleştireceği toplantıdan çıkacak haberler ile ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2.030 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 470-490 lira bandının izleneceğini kaydetti.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 476 lira 60 kuruşken satışı ise 476 lira 80 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 778 lira satış fiyatı 783 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 18 Ağustos güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 2.007,31 dolar

Satış: 2.007,50 dolar

Gram

Alış: 476,60 lira

Satış: 476,80 lira

Çeyrek

Alış: 778,57 lira

Satış: 783,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 3.152,00 lira

Satış: 3.196,00 lira