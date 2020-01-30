Gram altın alışı 302 lira 72 kuruştan satışı ise 302 lira 76 kuruştan işlem görüyor. Çeyrek altının ise alış fiyatı 480 lira 60 kuruşken satış fiyatı 492 lira 47 kuruş. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 29 Ocak güncel altın fiyatları…

Altının ons fiyatındaki yüzde 0,11’lik artışa paralel olarak gram altın da yüzde 0,23 değer kazandı.

Yeni güne düşüşle başlayan çeyrek altın ise yüzde 0,15 değer kaybetti. Çeyrek altın 480 liradan işlem görüyor. Cumhuriyet altını ise 2 bin 022 liradan satılıyor.

İşte altındaki son fiyatlar…

Ons

Alış: 1.578,43 dolar

Satış: 1.578,68 dolar

Gram

Alış: 302,72 lira

Satış: 302,76 lira

Çeyrek

Alış: 480,60 lira

Satış: 491,47 lira

Yarım

Alış: 957,81 lira

Satış: 982,55 lira

Cumhuriyet

Alış: 1.992,00 lira

Satış: 2.022,00 lira