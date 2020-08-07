Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,83 azalışla 471,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 763,00 lira, Cumhuriyet altını 3.124,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,83 düşüşle 471,00 liradan işlem gördü.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 470 lira 80 kuruşken satışı ise 471 lira. Çeyrek altının ise alış fiyatı 758 lira satış fiyatı 763 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 7 Ağustos güncel altın fiyatları…

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: