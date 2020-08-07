Dünya çifte krizle karşı karşıya. Koronavirüs salgını ekonomik krizi tetikledi. En ağır sonuçlardan biri giderek artan işsizlik.

ABD

Dünyanın en büyük ekonomisi Amerika Birleşik Devletleri'nde geçen hafta yaklaşık bir milyon 200 bin kişi daha işsizlik yardımı için başvurdu. Başvurular bir önceki haftaya kıyasla bir miktar azalsa da, veriler hala yüksek. Ülkede işsizlik yardımı başvuruları 20 haftadır bir milyonun üzerinde. Temmuz ayı işsizlik oranı yüzde 10,2 olarak açıklandı.

İngiltere

İngiltere’de ise merkez bankası uyardı. Tahminler, yıl sonunda ülkede işsizliğin neredeyse ikiye katlanacağını ortaya koyuyor. İngiltere’de yaklaşık bir milyon 350 bin olan işsiz sayısının iki buçuk milyona yükselebileceği belirtiliyor. Bu, İngiltere’de son yedi yıldaki en yüksek rakam.

Avrupa

Avrupa ülkelerinden İspanya da işsizlikle mücadele ediyor. Yılın ikinci çeyreğinde ülkede işsizlik oranı yüzde 15,3’e yükseldi. İlk çeyrekte işsizlik oranı an yüzde 14,4’tü.

19 Avrupa Birliği üyesinin bulunduğu Avro bölgesinde işsizlik oranı haziran ayında yüzde 7,8’e yükseldi. Avrupa Birliği’nde ise haziran ayı işsizlik oranı yüzde 7,1.

27 üyeli Avrupa Birliği’nde işsizlerin sayısı Haziran’da 15 milyonu geçti.

