Oktay, sosyal medya hesabından, ‪#BeratAlbayrakınYanındayız etiketiyle paylaştığı mesajında ekonomideki dalgalanma ile ilgili yapılan yorumları manipülasyon olarak değerlendirdi.



Oktay, "Faiz lobilerine ve döviz kuru üzerinden manipülasyon yapmak isteyenlere ‪inat ekonomimizin ve sanayimizin çarkları salgın döneminde dönüyor ve güçlü şekilde dönmeye de devam edecektir‬" ifadelerini kullandı.

Faiz lobilerine ve Döviz kuru üzerinden manipülasyon yapmak isteyenlere

inat ekonomimizin ve sanayimizin çarkları salgın döneminde dönüyor ve güçlü şekilde dönmeye de devam edecektir.#BeratAlbayrakınYanındayız — Fuat Oktay (@fuatoktay) August 7, 2020