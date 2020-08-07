Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,7 değer kazancıyla 7,2411'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne de artışla başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 7,2910 seviyesinde işlem gördü. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 8,6350'den, sterlin/TL yüzde 0,7 değer kazancıyla 9,5710'dan satıldı.

Dolar endeksi, 93 seviyesinde yatay seyrederken, avro/dolar paritesi ise analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 1,19 seviyesini üçüncü kez test etmesinin ardından 1,1840 seviyesine geriledi.

7 Ağustos güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: