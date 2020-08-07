Euro ne kadar? 1 Dolar kaç TL? 7 Ağustos 2020 güncel dolar kuru… Dolar/TL…
Döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,2030'dan işlem görüyor. İşte, 7 Ağustos güncel döviz kurları…
Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,7 değer kazancıyla 7,2411'den tamamladı.
Dolar/TL, bugüne de artışla başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 7,2910 seviyesinde işlem gördü. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 8,6350'den, sterlin/TL yüzde 0,7 değer kazancıyla 9,5710'dan satıldı.
Dolar endeksi, 93 seviyesinde yatay seyrederken, avro/dolar paritesi ise analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 1,19 seviyesini üçüncü kez test etmesinin ardından 1,1840 seviyesine geriledi.
7 Ağustos güncel döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|
|
PERŞEMBE
|
|
CUMA
|
|
|
Alış
|
Satış
|
Alış
|
Satış
|
ABD Doları
|
7,2930
|
7,2940
|
7,2020
|
7,2030
|
Avro
|
8,6350
|
8,6360
|
8,4820
|
8,4830
|
Sterlin
|
9,7950
|
9,8440
|
9,3670
|
9,4140
|
İsviçre Frangı
|
8,1760
|
8,2170
|
7,8620
|
7,9020
|
ANKARA
|
|
|
|
|
ABD Doları
|
7,2630
|
7,3430
|
7,1720
|
7,2520
|
Avro
|
8,5950
|
8,6750
|
8,4420
|
8,5220
|
Sterlin
|
9,7350
|
9,9450
|
9,3070
|
9,5170
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