Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,81 artışla 538,70 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 872,00 lira, Cumhuriyet altını 3.570,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,81 yükselişle 538,70 liradan işlem gördü.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 538 lira 50 kuruşken satışı ise 538 lira 70 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 867 lira satış fiyatı ise 872 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? 6 Kasım 2020 güncel altın fiyatları…

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: