Gram altın kaç lira? Çeyrek altının fiyatı ne kadar oldu? 31 Ağustos 2020 güncel altın fiyatları...
Gram altın ne kadar? 31 Ağustos’ta gram altın 466 liradan satılıyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını 2020... İşte 31 Ağustos güncel altın fiyatları…
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,02 artışla 466,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 755,00 lira, Cumhuriyet altını 3.092,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,02 yükselişle 466,20 liradan işlem gördü.
Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?
Gram altın alış fiyatı 466 lirayken satışı ise 466 lira 20 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 750 lira satış fiyatı 755 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? 31 Ağustos 2020 güncel altın fiyatları…
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|
|
CUMA
|
|
PAZARTESİ
|
|
|
Alış
|
Satış
|
Alış
|
Satış
|
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|
461,30
|
461,50
|
466,00
|
466,20
|
Cumhuriyet Ata Lira
|
3.040,00
|
3.061,00
|
3.071,00
|
3.092,00
|
22 Ayar Bilezik(Gr.)
|
421,00
|
425,00
|
425,00
|
429,00
|
Lira(Tam) Ziynet
|
2.971,00
|
2.991,00
|
3.001,00
|
3.021,00
|
Yarım Ziynet
|
1.486,00
|
1.496,00
|
1.501,00
|
1.511,00
|
Çeyrek Ziynet
|
743,00
|
748,00
|
750,00
|
755,00
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