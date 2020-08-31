Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 7,3480'den işlem görüyor.

Geçen hafta en düşük 7,2810, en yüksek 7,4174 seviyelerini gören dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kaybıyla 7,3337'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 üzerinde 7,3390'dan işlem gördü.

31 Ağustos güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: