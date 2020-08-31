Euro ne kadar? 1 Dolar kaç TL? 31 Ağustos 2020 güncel dolar kuru… Dolar/TL…
Döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,34’ten işlem görüyor. İşte, 31 Ağustos güncel döviz kurları…
Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 7,3480'den işlem görüyor.
Geçen hafta en düşük 7,2810, en yüksek 7,4174 seviyelerini gören dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kaybıyla 7,3337'den tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 üzerinde 7,3390'dan işlem gördü.
31 Ağustos güncel döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|
|
CUMA
|
|
PAZARTESİ
|
|
|
Alış
|
Satış
|
Alış
|
Satış
|
ABD Doları
|
7,3390
|
7,3400
|
7,3470
|
7,3480
|
Avro
|
8,7160
|
8,7170
|
8,7660
|
8,7670
|
Sterlin
|
9,7620
|
9,8110
|
9,7980
|
9,8470
|
İsviçre Frangı
|
8,1090
|
8,1490
|
8,1350
|
8,1760
|
ANKARA
|
|
|
|
|
ABD Doları
|
7,3090
|
7,3890
|
7,3170
|
7,3970
|
Avro
|
8,6760
|
8,7560
|
8,7260
|
8,8060
|
Sterlin
|
9,7020
|
9,9120
|
9,7380
|
9,9480
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