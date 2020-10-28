Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,42 azalışla 498,70 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 808,00 lira, Cumhuriyet altını 3.306,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,42 düşüşle 498,70 liradan işlem gördü.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 498 lira 50 kuruşken satışı ise 498 lira 70 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 803 lira satış fiyatı ise 808 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? 28 Ekim 2020 güncel altın fiyatları…

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: