Gram altın kaç lira? Çeyrek altının fiyatı ne kadar oldu? 25 Eylül 2020 güncel altın fiyatları...
Gram altın ne kadar? 25 Eylül’de gram altın 455 liradan satılıyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını 2020... İşte 25 Eylül güncel altın fiyatları…
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,22 azalışla 455,80 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 739,00 lira, Cumhuriyet altını 3.023,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,22 düşüşle 455,80 liradan işlem gördü.
Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?
Gram altın alış fiyatı 455 lira 60 kuruşken satışı ise 455 lira 80 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 734 lira satış fiyatı 739 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? 25 Eylül 2020 güncel altın fiyatları…
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|
|
PERŞEMBE
|
|
CUMA
|
|
|
Alış
|
Satış
|
Alış
|
Satış
|
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|
456,60
|
456,80
|
455,60
|
455,80
|
Cumhuriyet Ata Lira
|
3.009,00
|
3.030,00
|
3.002,00
|
3.023,00
|
22 Ayar Bilezik(Gr.)
|
416,00
|
420,00
|
415,50
|
419,50
|
Lira(Tam) Ziynet
|
2.941,00
|
2.961,00
|
2.934,00
|
2.954,00
|
Yarım Ziynet
|
1.471,00
|
1.481,00
|
1.467,00
|
1.477,00
|
Çeyrek Ziynet
|
735,00
|
740,00
|
734,00
|
739,00
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