Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 7,6410'dan işlem görüyor.

Dün, 7,7183 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören dolar/TL, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) piyasa beklentilerinin aksine politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 10,25'e çıkarmasının ardından sert düştü. Kararın ardından 7,5566 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla yükselerek günü önceki kapanışa göre yüzde 1,03 değer kaybıyla 7,6248'den tamamladı.

25 Eylül güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: