Euro ne kadar? 1 Dolar kaç TL? 25 Eylül 2020 güncel dolar kuru… Dolar/TL…
Döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 7,6410’dan işlem görüyor. İşte, 25 Eylül güncel döviz kurları…
Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 7,6410'dan işlem görüyor.
Dün, 7,7183 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören dolar/TL, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) piyasa beklentilerinin aksine politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 10,25'e çıkarmasının ardından sert düştü. Kararın ardından 7,5566 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla yükselerek günü önceki kapanışa göre yüzde 1,03 değer kaybıyla 7,6248'den tamamladı.
25 Eylül güncel döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|
|
PERŞEMBE
|
|
CUMA
|
|
|
Alış
|
Satış
|
Alış
|
Satış
|
ABD Doları
|
7,6180
|
7,6190
|
7,6400
|
7,6410
|
Avro
|
8,8790
|
8,8800
|
8,8750
|
8,8760
|
Sterlin
|
9,7580
|
9,8070
|
9,7330
|
9,7810
|
İsviçre Frangı
|
8,2670
|
8,3080
|
8,2500
|
8,2920
|
ANKARA
|
|
|
|
|
ABD Doları
|
7,5880
|
7,6680
|
7,6100
|
7,6900
|
Avro
|
8,8390
|
8,9190
|
8,8350
|
8,9150
|
Sterlin
|
9,6980
|
9,9080
|
9,6730
|
9,8830
- 18:12
- 17:54
- 17:46
- 17:46
- 17:48