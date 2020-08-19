Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,58 azalışla 465,80 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 755,00 lira, Cumhuriyet altını 3.089,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,58 düşüşle 465,80 liradan işlem gördü.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 465 lira 60 kuruşken satışı ise 465 lira 80 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 750 lira satış fiyatı 755 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: