Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,28 artışla 469,50 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 761,00 lira, Cumhuriyet altını 3.114,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,28 yükselişle 469,50 liradan işlem gördü.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 498 lira 30 kuruşken satışı ise 469 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 756 lira satış fiyatı ise 761 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? 16 Kasım 2020 güncel altın fiyatları…

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: