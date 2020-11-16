Açılışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,14 artışla 29.817,02 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,77 yükselişle 3.612,77 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,12 artarak 11.843,99 puandan işlem görmeye başladı.

COVID-19 vaka sayılarındaki artışa karşın aşı çalışmalarındaki olumlu gelişmeler, endekslerin pozitif bir seyir izlemesinde etkili oldu.

Pfizer ve BioNTech'in aşısının ardından Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna'dan da COVID-19'a karşı geliştirilen aşıyla ilgili ümit verici haber geldi. Şirketin geliştirdiği aşının yüzde 94,5 etkili olduğu ifade edildi.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi imalat endeksi, kasımda 6,3 değerine gerileyerek beklentilerin aksine düşüş gösterdi.