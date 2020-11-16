Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin ilk sulama projesi olma özelliği taşıyan, aynı zamanda GAP'tan sonraki en büyük sulama projesi olan KOP için çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda inşası devam eden tesislerden, KOP’un ikinci tüneli olma özelliği taşıyan 18 kilometrelik Hadimi Tüneli, Afşar Barajı'nda depolanacak suları Bağbaşı Barajı'na aktaracak.

Su, Mavi Tünel vasıtasıyla Konya’ya ulaşacak.

Tünelin iki ucunda eş zamanlı çalışma

Hadimi Tüneli’nde iki uçta eş zamanlı çalışma yürütülüyor. Bağbaşı Barajı tarafından tünel delme makinesiyle, Afşar Barajı tarafından da klasik "del patlat" yöntemiyle ilerleme sağlanıyor.

18 bin 136 metrelik tünelin 11 bin 505 kilometresini açacak tünel delme makinesi şu ana kadar 2 bin 637 metre ilerleme kaydetti.

Tünelin Afşar Barajı tarafında del patlat yöntemiyle açılan diğer ucunda 4 bin 392 metre ilerleme sağlandı. Tünelin toplamda 7 bin 29 metrelik kısmı tamamlandı.

"Mavi Tünel ovaya can kattı, sıra Hadimi Tüneli'nde"

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Bağbaşı Barajı ve Mavi Tünel'den gelen suların Konya Ovası’na can kattığını belirterek, "Tesislerden bugüne kadar sulamaya 620 milyon metreküp, içme suyuna 197 milyon metreküp olmak üzere 817 milyon metreküp su verildi" dedi.

Sıradaki hedeflerinin Konya’ya aktarılan su miktarını artırmak olduğunu ifade eden Genel Müdür Yıldız, şunları söyledi:

“Bozkır Barajı geçtiğimiz aylarda su tutmaya başladı ve sular yükseliyor. Afşar Barajı tamamlandı. Bu barajlarda depolanan sular da Konya'ya ulaşacak. Mavi Tünel ovaya can kattı, sıra Hadimi Tüneli'nde. Mesai arkadaşlarım özveriyle çalışıyor. Elimizden geldiği kadar kısa sürede Hadimi Tüneli'ni tamamlamak ve hizmete almak istiyoruz."