Euro ne kadar? 1 Dolar kaç TL? 16 Kasım 2020 güncel dolar kuru… Dolar/TL…
Döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? Dolar/TL 7,7290'dan işlem görüyor. İşte, 16 Kasım güncel döviz kurları…
Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe düşüşe başlamasının ardından 7,7290 seviyelerinden işlem görüyor.
Geçen hafta ekonomide yeni döneme ilişkin yapılan açıklamaların etkisiyle yaklaşık 1,5 ayın en düşük seviyesi olan 7,6040'ı gören dolar/TL, haftalık bazda yüzde 10,1 değer kaybederek cuma gününü 7,6626'dan tamamladı.
Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,3 altında 7,6440'tan işlem gördü.
16 Kasım güncel döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|
CUMA
|
PAZARTESİ
|
|
|
Alış
|
Satış
|
Alış
|
Satış
|
ABD Doları
|
7,6910
|
7,6920
|
7,7280
|
7,7290
|
Avro
|
9,0880
|
9,0890
|
9,1390
|
9,1400
|
Sterlin
|
10,1130
|
10,1630
|
10,1880
|
10,2390
|
İsviçre Frangı
|
8,4050
|
8,4470
|
8,4520
|
8,4940
|
ANKARA
|
|
|
ABD Doları
|
7,6610
|
7,7410
|
7,6980
|
7,7780
|
Avro
|
9,0480
|
9,1280
|
9,0990
|
9,1790
|
Sterlin
|
10,0530
|
10,2630
|
10,1280
|
10,3380