Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe düşüşe başlamasının ardından 7,7290 seviyelerinden işlem görüyor.

Geçen hafta ekonomide yeni döneme ilişkin yapılan açıklamaların etkisiyle yaklaşık 1,5 ayın en düşük seviyesi olan 7,6040'ı gören dolar/TL, haftalık bazda yüzde 10,1 değer kaybederek cuma gününü 7,6626'dan tamamladı.

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,3 altında 7,6440'tan işlem gördü.

16 Kasım güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: