Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,54 azalışla 463,70 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 752,00 lira, Cumhuriyet altını 3.076,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,54 düşüşle 463,70 liradan işlem gördü.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 463 lira 50 kuruşken satışı ise 463 lira 70 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 747 lira satış fiyatı ise 752 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? 11 Aralık2020 güncel altın fiyatları…

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: