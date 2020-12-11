Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç devam ediyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı 15 Aralık'ta TİSK'in ev sahipliğinde videokonferansla yapılacak.

Görüşmelerde, bu yıl asgari ücrette yapılacak artışının yanında, Türk-İş'in komisyonun beş kişilik işçi heyetinde Koop-İş Sendikası üyesi kadın işçi de yer alacak. Adalet Bakanlığı'nda büro görevlisi olarak çalışan evli ve iki çocuk annesi Özgül Yardımcı, komisyonda milyonlarca asgari ücretlinin sesi olacak.

"Günümüz hep hesapla geçiyor"

Özgül Yardımcı yaptığı açıklamada, kamuda taşeron işçilikten kadroya geçtiğini belirterek, asgari ücretli olarak çalıştığını söyledi.

Biri ortaokul diğeri lisede eğitim gören iki kızı ve uzun süredir işsiz olan eşiyle Sincan'da yaşadığını dile getiren Yardımcı, şöyle konuştu:

"Eşim elektrikçi ama uzun süredir işsiz. Tek maaşla geçinmeye çalışıyoruz. Dün yine markete gittim, zeytinyağı ve yumurta aldım 90 lira ödedim. Bunun kirası var, faturaları var. Geçinemiyoruz. Resmen açlık sınırı diyebilirim. Büyük kızım fen lisesini kazandı ama masraflar nedeniyle oraya gönderemedim. Üniversitede diş hekimliği bölümünü istiyor, kazanırsa acaba oraya gönderebilir miyim onu da bilmiyorum. Fen lisesinde okuması gereken çocuğum neden anadolu lisesine gitsin? Servis 500 lira, yemek 200 lira. Ben asgari ücretle çalışan biriyim. Ben 100 liraya yemek yiyorum. Öğrenci 200 liraya yemek yiyor. Onun için gönderemedim. İstediğin çoğu şeyi alamıyorsun. Çabalıyorsun borçla borç yapıyorsun. Kredi kartları çoğalıyor. Sosyal hayatımız yok, günümüz hep hesapla geçiyor."

Yeni asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Asgari ücret net 2 bin 324 lira

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 2 bin 501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 458 lira. Bunun 2 bin 943 lirasını brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 58 lira 86 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.