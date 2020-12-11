Koronavirüsün en çok etkilediği sektörlerin başında havacılık geliyor. Pandemi sonrası sivil havacılık sektörünü nelerin beklediği ise merak konusu oldu.

Havacılık sektörünün en dinamik sektörlerden biri olduğunu hatırlatan İstanbul Rumeli Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Havacılık Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Vahap Önen, “2019 ve 2020 yıllarında tüm dünyada yaşanan salgın nedeniyle havacılık sektörü bundan geçici bir dönem olumsuz etkilenmiş olsa bile 2021 yaz aylarından itibaren yavaş yavaş toparlanmaya başlayacak. 2022 yılının ilk çeyreğinden itibaren küresel olarak tekrar büyümeye devam edecek. Bu büyümenin ülkemizde daha hazlı olması bekleniyor” dedi.

“Havacılık sektöründe yeni yatırımlar olacak”

Salgın döneminde havayolu kargo taşımacılığı, hava taksi ve ambulans hizmetleri ile iş amaçlı jet uçak bakım hizmetlerinin bu süreçten olumlu etkilendiğini anlatan Doç. Dr. Önen, “Halihazırda 3 yeni hava taksi firması ruhsat aşamasında olduğu, yapımı devam etmekte olan birçok havalimanı da birkaç yıl içinde tamamlanacak olması ve ileriki dönemde havacılık alanında daha yeni yatırımların olacağını öngörmekteyiz” diye konuştu.

