Haber Giriş: 11 Aralık 2020 Cuma 12:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından 53 verimlilik artırma projesine destek
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, verimliliği artırıcı 53 projeyi destekleyeceğini duyurdu.
Bakanlığın internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 2020 başvurularından desteklenmesi uygun görülen verimlilik artırıcı projeler belli oldu.
Bu kapsamda, motorlarda verimlilik artırma, yüksek verimli soğutma grubu uygulaması, aydınlatmada LED dönüşümü ve soğutma kule fanlarında verimlilik artırma projelerinin aralarında bulunduğu 53 projeye destek verilecek.
Etiketler: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
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