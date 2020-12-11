Haber Giriş: 11 Aralık 2020 Cuma 12:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Soğutulmuş çiğ sütün tavsiye fiyatı 2,8 lira oldu
Ulusal Süt Konseyinin soğutulmuş çiğ süt tavsiye fiyatı 1 Ocak-30 Nisan 2021 için litre başına 2,8 lira oldu.
Konseyin internet sitesindeki duyurusuna göre, 1 Ocak-30 Nisan 2021 tarihler arasında yüzde 3,6 yağlı ve yüzde 3,2 protein içeren çiğ sütün litresi için tavsiye fiyatı 2,8 lira olarak belirlendi.
Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda, bu yıl ekim-aralık ile 2021'in ilk 4 ayı için çiğ süt destekleme primi, litre başına 0,3 lira oldu.
Etiketler: Tarım ve Orman Bakanlığı
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