Konseyin internet sitesindeki duyurusuna göre, 1 Ocak-30 Nisan 2021 tarihler arasında yüzde 3,6 yağlı ve yüzde 3,2 protein içeren çiğ sütün litresi için tavsiye fiyatı 2,8 lira olarak belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda, bu yıl ekim-aralık ile 2021'in ilk 4 ayı için çiğ süt destekleme primi, litre başına 0,3 lira oldu.

