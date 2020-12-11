Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 467,7 liradan işlem görüyor.

Dün, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 465,7 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 467,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 767 lira, Cumhuriyet altını da 3.133 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.834 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışının altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

Bugün, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini, ABD'de, Türkiye'ye bazı yaptırımları da içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısı ile ilgili gelişmelerin de yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.820 doların destek, 1.850 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 467 lira 50 kuruşken satışı ise 467 lira 70 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 762 lira satış fiyatı 767 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 11 Aralık güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.834,31 dolar

Satış: 1.834,50 dolar

Gram

Alış: 467,50 lira

Satış: 467,70 lira

Çeyrek

Alış: 762,57 lira

Satış: 767,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 3.107,00 lira

Satış: 3.133,00 lira