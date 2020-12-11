Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından 7,8360 seviyesinde işlem görüyor.

Dün en düşük 7,8195, en yüksek 7,9251 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 7,8910'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 7,9230'dan işlem gördü.

11 Aralık güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: