Euro ne kadar? 1 Dolar kaç TL? 11 Aralık 2020 güncel dolar kuru… Dolar/TL…
Döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? Dolar/TL 7,83 seviyesinden işlem görüyor. İşte, 11 Aralık güncel döviz kurları…
Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından 7,8360 seviyesinde işlem görüyor.
Dün en düşük 7,8195, en yüksek 7,9251 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 7,8910'dan tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 7,9230'dan işlem gördü.
11 Aralık güncel döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|
PERŞEMBE
|
CUMA
|
|
|
Alış
|
Satış
|
Alış
|
Satış
|
ABD Doları
|
7,8680
|
7,8690
|
7,8350
|
7,8360
|
Avro
|
9,5310
|
9,5320
|
9,4960
|
9,4970
|
Sterlin
|
10,4260
|
10,4780
|
10,3320
|
10,3840
|
İsviçre Frangı
|
8,8420
|
8,8860
|
8,7880
|
8,8320
|
ANKARA
|
ABD Doları
|
7,8380
|
7,9180
|
7,8050
|
7,8850
|
Avro
|
9,4910
|
9,5710
|
9,4560
|
9,5360
|
Sterlin
|
10,3660
|
10,5760
|
10,2720
|
10,4820
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