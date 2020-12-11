Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 12'inci Ulaştırma ve Haberleşme Şurasının tanıtımında konuştu. Yurt genelinde yapımı tamamlanan otoyol ve köprülerin açılış tarihlerini verdi.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun tamamı açılıyor

Bakan Karaismailoğlu, “Manisa Akhisar çevre yolunun açılışını gerçekleştireceğiz. Çarşamba günü, Ankara-Niğde Otoyolu’nun son kısmı olan 2. kesimini açarak otoyolun tamamını trafiğe açacağız” dedi.

Önümüzdeki hafta Kömürhan Köprüsü'nün de açılacağı müjdesini veren Bakan Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu’nun 6. kesimini ve Ankara Gölbaşı şehir geçişinin açılışını yapacaklarını söyledi.

"6A'yı 2022'de uzaya göndereceğiz"

Adil Karaismailoğlu, uzay programıyla ilgili de bilgi verdi. Türksat 5B ve Türksat 6A’nın devreye girmesiyle birlikte, Türkiye'nin uzayda çok daha güçlü olacağının altını çizdi.

Bakan Karaismailoğlu, "Türkiye’yi haberleşme uydusunu üreten 10 ülke arasında yer almasını sağlayacak Türksat 6A'nın, üretim ve entegrasyonu sürüyor. 6A’yı da 2022 yılında uzaya göndereceğiz” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 6-8 Ekim 2021 tarihlerinde düzenlenecek 12'nci Ulaştırma ve Haberleşme Şurası’nda, Türkiye Ulaştırma Politika Belgesi’nin ortaya çıkacağını da vurguladı.

