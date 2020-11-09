Yurt içinde, dolar kurundaki sert düşüşle gerileyen gram altın, yurt dışında COVID-19 aşısına ilişkin haber akışına paralel ons altındaki değer kaybıyla düşüşünü hızlandırdı ve 491,3 lirayı gördü.

Gram altın 494 lira seviyesinde

Gram altın saat 15.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 7,5 altında 494 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 814 lira, Cumhuriyet altını da 3.324 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da gün içinde 1.901 dolara kadar gerilemesinin ardından kayıplarını kısmen telafi ederek şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 2 altında 1.913 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Altının ons fiyatında düşüş sürebilir

Analistler, COVID-19 aşısına ilişkin olumlu haber akışının küresel piyasalarda risk iştahını artırdığını ve güvenli liman varlıkların satıcılı bir seyir izlediğini belirtti.

Yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın açıklamaları sonrası düşüşü hızlanan dolar/TL'nin 8,04 seviyelerinde dengelendiğini bildiren analistler, aşı ile ilgili haber akışının emtia fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 dolar desteğinin kırılması durumunda düşüşün devam edebileceğini vurguladı.