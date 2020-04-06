Altının gram fiyatı, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 355 liradan alıcı buluyor.

Cuma günü, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 2,0 artışla 350,1 liradan tamamladı.

Yeni haftaya da primle başlayan altının gram fiyatı, rekor seviye olan 355,1 lirayı görmesinin ardından, saat 11.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,4 üzerinde 355 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 581 lira, Cumhuriyet altını da 2.372 liradan satılıyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye etkilerini azaltmak için dünya genelinde merkez bankalarınca atılan adımların altının ons fiyatını yukarı yönlü desteklediğini söyledi.

Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımlayacağı reel efektif döviz kuru endeksinin takip edileceğini bildiren analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağında olacağını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.590 doların destek, 1.643 doların direnç konumunda bulunduğunu, gram altında ise 360 liranın gündeme gelebileceğini ifade etti.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alışı 354 lira 60 kuruştan satışı ise 355 lira 20 kuruştan işlem görüyor. Çeyrek altının ise alış fiyatı 560 lira satış fiyatı 581 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 6 Nisan güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.632,31 dolar

Satış: 1.632,92 dolar

Gram

Alış: 354,60 lira

Satış: 355,20 lira

Çeyrek

Alış: 560,57 lira

Satış: 581,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 2.341,00 lira

Satış: 2.372,00 lira