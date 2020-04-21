Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 379,6 liradan işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 377,8 liradan tamamladı.

Yeni güne de yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 11.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 379,6 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 623 lira, Cumhuriyet altını da 2.545 liradan satılıyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Bugün yurt dışında Almanya'da ZEW beklenti endeksleri ve ABD'de mart ayı ikinci el konut satışlarının yanı sıra Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.640 dolar, gram altında ise 370 liranın destek olarak öne çıktığını kaydetti.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alışı 379 lira 28 kuruştan satışı ise 379 lira 80 kuruştan işlem görüyor. Çeyrek altının ise alış fiyatı 601 lira satış fiyatı 623 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 21 Nisan güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.693,31 dolar

Satış: 1.693,50 dolar

Gram

Alış: 379,28 lira

Satış: 379,80 lira

Çeyrek

Alış: 601,57 lira

Satış: 623,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 2.495,00 lira

Satış: 2.545,00 lira