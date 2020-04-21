Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 6,9690'dan işlem görüyor.

Dün 6,87-6,95 aralığında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 6,9398'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 13 Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviye olan 6,9690'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 7,5452'den, sterlin/TL yüzde 0,2 değer kazancıyla 8,6355'ten satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,2 artışla 100 seviyesinin hemen üzerinde seyrederken, avro/dolar paritesi yüzde 0,3 azalışla 1,0830'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında İngiltere'de işsizlik, Almanya'da ZEW beklenti endeksleri ve ABD'de ikinci el konut satışları verileri ile Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 6,90-6,98 bandının izleneceğini kaydetti.

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.35 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL

ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 6,9480 6,9490

Avro 7,5350 7,5360

Sterlin 8,6060 8,6490

ANKARA

ABD Doları 6,9150 6,9650

Avro 7,4950 7,5550

Sterlin 8,5440 8,6910