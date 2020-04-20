Cuma günü, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 2,2 azalışla 375,3 liradan tamamladı.

Yeni haftaya da düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,2 altında 370,7 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 609 lira, Cumhuriyet altını da 2.486 liradan satılıyor.

Analistler, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tedavisine yönelik olumlu haber akışının risk algısını görece azalttığını ve altın fiyatlarını aşağı yönlü baskıladığını ifade etti.

Bugün yurt dışında Avro Bölgesi'nde dış ticaret verileri ile Kovid-19 salgınına ilişkin haberlerin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.640 dolar, gram altında ise 365 liranın destek olarak öne çıktığını kaydetti.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alışı 370 lira 28 kuruştan satışı ise 370 lira 80 kuruştan işlem görüyor. Çeyrek altının ise alış fiyatı 578 lira satış fiyatı 609 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 20 Nisan güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.675,31 dolar

Satış: 1.675,50 dolar

Gram

Alış: 370,28 lira

Satış: 370,80 lira

Çeyrek

Alış: 578,57 lira

Satış: 609,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 2.442,00 lira

Satış: 2.486,00 lira