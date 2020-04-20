İstanbul serbest piyasada dolar 6,9370 liradan, avro 7,5270 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 6,9350 liradan alınan dolar, 6,9370 liradan satılıyor. 7,5250 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,5270 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 6,9410 lira, avronun satış fiyatı ise 7,5460 lira olmuştu.

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.35 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL

ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 6,9380 6,9390

Avro 7,5270 7,5280

Sterlin 8,6220 8,6650

ANKARA

ABD Doları 6,9050 6,9550

Avro 7,4850 7,5450

Sterlin 8,5640 8,7110