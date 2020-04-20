Dolar ne kadar? 20 Nisan dolar ve euro ne kadar? Döviz kurları…
Dolar ne kadar oldu? Euro ne kadar? Döviz piyasası ne durumda? İşte, 20 Nisan döviz kurları…
İstanbul serbest piyasada dolar 6,9370 liradan, avro 7,5270 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 6,9350 liradan alınan dolar, 6,9370 liradan satılıyor. 7,5250 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,5270 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 6,9410 lira, avronun satış fiyatı ise 7,5460 lira olmuştu.
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.35 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL
ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 6,9380 6,9390
Avro 7,5270 7,5280
Sterlin 8,6220 8,6650
ANKARA
ABD Doları 6,9050 6,9550
Avro 7,4850 7,5450
Sterlin 8,5640 8,7110
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