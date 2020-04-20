Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından Kısa Çalışma Ödeneği ile ilgili paylaşımda bulundu.

268 bin 717 firmanın başvuru yaptığını belirten Selçuk, başvuruların 3 milyon çalışanı geçtiğini söyledi.

Kısa Çalışma Ödeneği’nde başvurular 3 milyon çalışanı aştı!



Tüm imkanlarımızı seferber ederek çalışanlarımızı ve işverenlerimizi destekliyor, istihdamı koruyoruz.#AÇSHB_İnfografik#BirlikteBaşaracağız pic.twitter.com/SYVJbirRsx — Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) April 20, 2020

Her sektörden başvuru yapılabileceğinin altını bir kez daha çizen Bakan Selçuk, yüzde 40 ile imalat sektörünün başvuru listesinde ilk sırada olduğunu belirtti.

Listenin ikinci sırasında yüzde 15 ile toptan ve perakande ticaret, yüzde 12 ile konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri, yüzde 6 ile eğitim yer alıyor.