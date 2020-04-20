Kısa Çalışma Ödeneği'ne 268 bin 717 firma başvurdu
Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 268 bin 717 firmanın 3 milyon 44 bin 420 çalışanı için Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvurduğunu açıkladı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından Kısa Çalışma Ödeneği ile ilgili paylaşımda bulundu.
268 bin 717 firmanın başvuru yaptığını belirten Selçuk, başvuruların 3 milyon çalışanı geçtiğini söyledi.
Kısa Çalışma Ödeneği’nde başvurular 3 milyon çalışanı aştı!— Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) April 20, 2020
Tüm imkanlarımızı seferber ederek çalışanlarımızı ve işverenlerimizi destekliyor, istihdamı koruyoruz.#AÇSHB_İnfografik#BirlikteBaşaracağız pic.twitter.com/SYVJbirRsx
Her sektörden başvuru yapılabileceğinin altını bir kez daha çizen Bakan Selçuk, yüzde 40 ile imalat sektörünün başvuru listesinde ilk sırada olduğunu belirtti.
Listenin ikinci sırasında yüzde 15 ile toptan ve perakande ticaret, yüzde 12 ile konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri, yüzde 6 ile eğitim yer alıyor.
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