Haber Giriş: 24 Mayıs 2022 Salı 09:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Gözler perşembe günü açıklanacak "faiz" kararında
Gözler perşembe gününde Merkez Bankası'nın faiz kararında. Beklenti faizin yine sabit bırakılacağı yönünde.
Piyasaların gözü bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararında olacak.
Banka kararını perşembe günü açıklayacak.
Beklenti Para Politikası Kurulu'nun faizi yine yüzde 14'te sabit bırakacağı yönünde.
Karar kadar piyasalara verilecek mesajlar da önemli olacak.
Etiketler: Merkez Bankası Faiz
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