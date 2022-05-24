Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Mart 2022 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi (KFE) verileri açıklandı.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan (KFE) (2017=100), martta bir önceki aya göre yüzde 9,3 artarak 347,5 olarak kayıtlara geçti.

Konut Fiyat Endeksi, martta yıllık bazda ise yüzde 110,0 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 29,7 oldu.

Üç büyük il için konut fiyat endeksi değişimine bakıldığında martta bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 9,8, yüzde 9,6 ve yüzde 10,6 artış görüldü. Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 122,0, Ankara'da yüzde 111,7 ve İzmir'de yüzde 105,9 yükseldi.