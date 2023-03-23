Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe 09:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu faiz kararını bugün açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 8,5 seviyesine çekmişti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanacak.
Saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 9'dan yüzde 8,5 seviyesine çekmişti.
Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, politika faizine ilişkin cari ay sonu ve 3 ay sonrasına yönelik beklentiler yüzde 8,50 olarak belirlendi.
12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 12,83 düzeyinde oluştu.
Etiketler: Faiz Merkez Bankası
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