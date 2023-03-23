Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanacak.

Saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 9'dan yüzde 8,5 seviyesine çekmişti.

Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, politika faizine ilişkin cari ay sonu ve 3 ay sonrasına yönelik beklentiler yüzde 8,50 olarak belirlendi.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 12,83 düzeyinde oluştu.