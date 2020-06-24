Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
[Fotoğraf: AA]
Gözler Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Banka daha önceki 5 toplantıda faiz indirimine gitti.
Merkez Bankası yılın 6. Para Politikası toplantısını yarın gerçekleştirecek. Banka 2019 Temmuz ayından bu yana faizde indirime gidiyor.
Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı. Uzmanlar Merkez Bankası'nın elindeki diğer araçları da kullanmaya devam edeceği görüşünde.
Para Politikası Kurulu, Mayıs ayında politika faizini 50 baz puan indirerek yüzde 8,25’e çekmişti.
Etiketler: Merkez Bankası faiz oranlarıSon Güncelleme: 24 Haziran 2020 Çarşamba 17:42
Son Haberler
- 18:24
- 18:18
- 18:17
- 18:07
- 17:59
Sıradaki Haber
Benzinde 12 kuruş fiyat artışı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz