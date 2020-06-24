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Çin Patent Kurumu'ndan yerli otomobile tasarım tescili
Türkiye'nin Otomobili'nin SUV ve Sedan tasarımları, Avrupa Birliği'nden sonra şimdi de Çin Patent Kurumu tarafından TOGG adına tescillendi.
Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, yerli otomobilin SUV ve Sedan tasarımlarının Avrupa Birliği tarafından tescillendiği hatırlatıldı.
Açıklamada, tasarımların şimdi de Çin Patent Kurumu tarafından TOGG adına tescillendiği belirtilerek, sırada yeni kıtaların olduğu ifade edildi.
Etiketler: TOGG yerli otomobil türkiye'nin otomobili çin patent kurumuSon Güncelleme: 24 Haziran 2020 Çarşamba 17:14
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