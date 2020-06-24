Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, yerli otomobilin SUV ve Sedan tasarımlarının Avrupa Birliği tarafından tescillendiği hatırlatıldı.

Açıklamada, tasarımların şimdi de Çin Patent Kurumu tarafından TOGG adına tescillendiği belirtilerek, sırada yeni kıtaların olduğu ifade edildi.