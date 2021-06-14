İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün sürekli işçi alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna gör, Müdürlüğün taşra teşkilatı birimlerinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla başvuran adaylar arasından noter kurası ve sözlü sınav sonucuna göre toplam 225 sürekli işçi alımı yapılacak.

Başvurular, İŞKUR internet sitesinden 14-18 Haziran tarihleri arasında çevrimiçi olarak yapılacak. Şahsen, posta veya e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

İŞKUR tarafından gönderilecek adayların kura çekimi, 29 Haziran saat 10.30'da Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Tüm başvuru sahipleri arasından kura ile açık iş sayısının 4 katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek. Belirlenen adaylar, Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilecek.

Kura çekimi sonucunda belirlenen ve başvuru şartlarını taşıyan adaylar sözlü sınava alınacak.

Adaylar, COVID-19 salgını nedeniyle noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kura çekimine katılamayacak.